شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر فيها أكثر من 15 ألف أتوبيس مدارس عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، عدد التراخيص الممنوحة للأتوبيسات على مستوى الجمهورية حتى نهاية ديسمبر عام 2020، وذلك على اختلاف أنواعها العامة والخاصة والمدارس والسياحة.

وينشر ”الخليج 365”، بالإنفوجراف توزيع تراخيص الأتوبيسات وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لما يلى:



التوزيع النسبي للاتوبيسات طبقا لنوع التراخيص

بلغ إجمالى عدد الأتوبيسات على مستوى الجمهورية نحو 183 ألف و245 أتوبيس

بلغ إجمالى عدد أتوبيسات المدارس 15 ألف و30 أتوبيس

بلغ إجمالى عدد الأتوبيسات العامة في مصر 16 ألف و567 أتوبيس

بلغ إجمالى عدد الأتوبيسات الخاصة 78 ألف و297 أتوبيس

بلغ إجمالى عدد أتوبيسات السياحة 23 ألف و628 أتوبيس

بلغ إجمالى عدد أتوبيسات الرحلات 49 ألف و723 أتوبيس

وسج إجمالى عدد سيارات الخدمات العامة المرخصة في مصر نحو 128.7 ألف سيارة بنسبة 1.2% من إجمالي المركبات الحاصلة على ترخيص على مستوى الجمهورية حتى نهاية ديسمبر 2020.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث التراخيص الممنوحة لسيارات الخدمة العامة، حيث بلغ عدد سيارات الخدمة العامة بها نحو 32.9 ألف سيارة بنسبة 25.5% من إجمالي التراخيص الممنوحة، ومحافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغ عدد السيارات بها نحو 1.3 ألف سيارة بنسبة 1% من إجمالي تراخيص سيارات الخدمة العامة حتى ديسمبر 2020.