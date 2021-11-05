شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات مصر من التليفزيونات إلى 878 مليون جنيه فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من التليفزيونات بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ حجم الواردات المصرية من التليفزيونات في شهر يوليو الماضى نحو 54 مليون و899 ألف دولار "878 مليون و384 ألف جنيه" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- ، بينما كانت 17 مليون و470 ألف دولار " 279 مليون و520 ألف جنيه" فى شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 37 مليون و429 ألف دولار " 598 مليون و864 ألف جنيه".

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قائمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة في شهر يوليو الماضي شهدت أيضا ارتفاع واردات سيارات الركوب بنسبة 41٪ إذا ما قورنت بنفس الشهر عام 2020، حيث بلغت قيمة واردات سيارات الركوب نحو 278 مليون و563 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 197 مليون و548 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 81 مليون و15 ألف دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 31.5٪، حيـث سجلت 2.94 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر لعام 2020، وعزا جهاز الإحصاء الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع ومنها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 58٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 51.5٪، والملابس الجاهزة بنسبة 23.3٪، والأسمدة بنسبة 17.7٪.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية فى شهر يوليو الماضى بنسبة 3.8٪، إذ بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 5.82 مليار دولار، مقابل 5.61 مليار دولار في نفس الشهر عام 2020.