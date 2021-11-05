شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تنظم ندوة حول مستقبل الأعمال والتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم غرفة التجارة الامريكية بواشنطن ندوة حول مستقبل الأعمال والتعليم العالى ، بالتنسيق مع مبادرة البيت الأبيض حول الكليات والجامعات، وبمشاركة العديد من مسؤلى التعليم العالى، وذلك يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجارى.

وبحسب ما أعلنته الغرفة على موقعها الرسمى، فإن رؤساء العديد من المؤسسات من الولايات المتحدة الأمريكية سيشاركون في الندوة ، وادارة حوار حول كيفية قيام القادة فى مجال الأعمال والتعليم العالى بإنشاء شراكات هادفة لتعزيز التعليم.

أضافت الغرفة ان الهدف هو اكتساب الخبرات، وتطوير القوى العاملة الماهرة من أجل المستقبل، ومن خلال رؤية قادة الأعمال والسياسة والتعليم العالى حول شراكات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة والجهود المبذولة لمعالجة فجوات الفرص وتعزيز تكافؤ الفرص فى التعليم والتوظيف.

يشار أن الغرفة الأمريكية من خلال نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية ورئيس الشؤون الدولية مايرون بريليانت رحب مؤخرل في بيان له بالاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بشأن الصلب والألمنيوم والتعريفات الجمركية التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على مجموعة متنوعة من الصادرات الأمريكية:

أوضح أن ما تم الاتفاق عليه يوفر بعض الراحة للمصنعين الأمريكيين، الذين يعانون من ارتفاع أسعار الحديد ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

لافتا انه "عندما تم فرض هذه التعريفات فى عام 2018 ، حذرت الغرفة من أنها" ستلحق ضررًا مباشرًا بالمصنعين الأمريكيين، وتترك المشكلة الحقيقية للصلب الصيني والألمنيوم المفرط دون مساس.