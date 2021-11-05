شكرا لقرائتكم خبر عن 28.9 % تراجع بحوادث الطرق فى مصر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حديثة، تراجع كبير فى عدد حوادث الطرق بنهاية عام 2020، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 56 ألف و789 حادثة، مقابل 79 ألف و904 حادثة عام 2019 بتراجع بلغت نسبته 28.9%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت البيانات التى حصل ”الخليج 365”، على نسخة منها، أن شهر يناير كان أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ عددها 6 آلاف و495 إصابة بينما كان شهر يونيو هو أقل الشهور من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ عددها 3 آلاف و282 إصابة عام 2020.

وتبقى مشروعات الطرق أحد العلامات البارزة ضمن خطة المشروعات القومية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة، لما تمثله من شرايين للتنمية، ولذلك تعمل الدولة على إحداث نقلة نوعية في مجال إنشاء وتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية للوصول بمستوى جودة الطرق إلى المقاييس العالمية، وأيضا إنشاء الكبارى والأنفاق المختلفة داخل وخارج المحافظات، مما يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادى، وتسيير حركة النقل وخفض معدلات الحوادث، وسيولة المرور وتشجيع حركة الاستثمار فى مجالات الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية.

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق "المرصوفة والترابية" على مستوى الجمهورية 149.9 ألف كم عام 2019/2020بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 101.5 ألف كم عام 2019/2020بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 48.5 ألف كم عام 2019/2020.