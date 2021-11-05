شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء السويس فى صدارة الموانئ المصدرة للمنتجات المصرية بـ820 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الصادرات المصرية عن طريق الموانئ، تصدر ميناء السويس لقائمة الموانئ المصدرة للسلع والمنتجات المصرية في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الميناء نحو 820 مليون و123 ألف دولار، مقابل 333 مليون و764 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 486 مليون و359 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ميناء الإسكندرية جاء في المركز الثاني حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منه نحو 804 مليون و230 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 442 مليون و126 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 362 مليون و104 ألف دولار، وبلغت قيمة الصادرات المصرية من ميناء الدخيلة وبلغت قيمتها نحو 182 مليون و496 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 190 مليون و479 ألف دولار، بالإضافة إلى ميناء بورسعيد وبلغت قيمة صادراته 103 مليون و243 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 78 مليون و884 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 24 مليون و359 ألف دولار.

وأحتل ميناء الإسكندرية الموانئ المصدرة للبضائع المصرية في شهر يناير الماضي، متفوقا على ميناء السويس الذي تصدر في شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات التي خرجت عبر الميناء نحو 640 مليون و690 ألف دولار في يناير 2021، مقابل 617 مليون و502 ألف دولار في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 23 مليون و188 ألف دولار.

وبلغت قيمة الصادرات عن طريق ميناء دمياط نحو 178 مليون و980 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 167 مليون و54 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 11 مليون و926 ألف دولار، يليه ميناء الدخيلة بصادرات بلغت قيمتها 178 مليون 387 ألف دولار، مقابل 148 مليون و164 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 30 مليون و223 ألف دولار.