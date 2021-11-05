شكرا لقرائتكم خبر عن حاولنا تجاوز الأزمة في الـ 18 شهراً الماضية بأفضل شكل ممكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، رئيس لجنة المتابعة الوزارية المشتركة في أوبك بلس، أن أسواق الطاقة تحتاج إلى مزيد من العمل الجماعي والتنظيم، من أجل الاستمرار في تجاوز الأزمة التي شهدتها أسواق الطاقة على مدار العام ونصف العام الماضي، وذلك من أجل الاستمرار في تمثيل الدول النفطية بالصورة المثلى، وضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على جدول الزيادة التدريجية في المعروض النفطي دون رفع الإمدادات بصورة كبيرة في الأسواق، حسب المقترح الأمريكي الأخير.

وقال وزير الطاقة في الاجتماع الثاني والعشرين لجنة المتابعة الوزارية المشتركة في أوبك بلس، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وحضره مجموعة من ممثلي دول الكارتل والمنتجين المستقلين، وترجمت صحيفة ”الخليج 365” جزءا منه: «أشعر بسعادة بالغة لأننا استطعنا إجراء اجتماع آخر بنجاح. سوف نستمر في إثارة إعجابكم بحجم الإنجاز الذي حققناه ونحققه، وأرحب بكل الحاضرين من الزملاء خاصة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وأصدقائنا من لجنة المتابعة الوزارية المشتركة وأوبك بلس -على حد سواء- مع مجموعة كبيرة من ممثلي الدول المختلفة، ممن يتعاونون جميعاً اليوم لضمان استقرار أسواق الطاقة».

وأضاف: «علينا أن نتشارك معكم إحساسنا بالمسؤولية والعمل الجاد والالتزام الدائم، ونؤكد لكم أننا سنسمر في العمل وتقديم كل ما لدينا، حتى يتم تمثيل أسواق النفط بأفضل شكل ممكن كما حاولنا أن نفعل خلال العام والنصف الماضيين، دون أن تؤثر علينا الأزمة».

وأردف سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «لدينا بعض الإنجازات القياسية التي نود أن نعرضها لكم، ليس بوصفنا كارتل كما تطلقون علينا ولكن كهجة تخضع للتنظيم، ومما شهدناه في أسواق الطاقة خلال الشهور الماضية أرى أن تلك الأسواق تحتاج إلى مزيد من العمل الجماعي والتنظيم».

وفي الاجتماع الذي ترأسه سعادة وزير الطاقة، قرر الحاضرون إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج، وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر 2021، وفقًا للجدول المرفق، دون تغيير بالنقصان أو الزيادة.

أيضاً، تم التأكيد على استمرار التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بضمان استقرار وتوازن سوق النفط، مع توفير إمدادات فعالة وآمنة للمستهلكين، وتوفير الوضوح للسوق «في الأوقات التي تعاني فيها أجزاء أخرى معقدة خارج حدود أسواق النفط من تقلبات وعدم استقرار شديدين». والاستمرار في تبني نهج استباقي وشفاف، مما يوفر الاستقرار لأسواق النفط. وتم الاتفاق على ذلك في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته.

وأعاد الحاضرون التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020، والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك وغير الأعضاء بالمنظمة في 18 يوليو 2021. وقال البيان الرسمي اللاحق للاجتماع: «نكرر التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021. ويجب تقديم خطط التعويضات وفقًا للبيان الوزاري الخامس عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء». جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين في أوبك من المقرر عقده في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

الإبقاء على الزيادة التدريجية المقررة بمقدار 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر دون تغيير

سنستمر في إثارة إعجابكم بحجم الإنجاز الذي حققناه ونحققه