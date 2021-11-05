بدء تحقيق في اتهام واردات المملكة من البوليمرات بالإغراق

وقال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ريحان فايز، إنه بدراسة الشكوى تأكد أن المنتج يرد لسوق المملكة بأسعار أدت لضرر مادي بالصناعة الخليجية المشابهة.

محمد يوسف

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