شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحقيق في اتهام واردات المملكة من البوليمرات بالإغراق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج بوليمرات ذات منشأ أو المصدرة التي تقدمت بها شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية، وفقا لأحكام النظام الموحد لمكافحة الإغراق لدول المجلس.
وقال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ريحان فايز، إنه بدراسة الشكوى تأكد أن المنتج يرد لسوق المملكة بأسعار أدت لضرر مادي بالصناعة الخليجية المشابهة.