شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معدلات الطلب العالمى علـى النفط الخام.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الطلب العالمى على الـنفط خـلال الربع الثالث مـن عـام 2021 ليصل إلى نحو 98.3 مليون برميل يوميا، أى بنسبة زيادة تبلغ 3.1 % مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 4.1% ليصـل إلى نحو 46.03 مليون برميل يوميا، كما ارتفع طلب باقى دول العالم بنسبة 2.1 % ليصـل إلى نحو 52.3 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية أكتوبر 2021، لمنظمة أوابك.

ويتوقع ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الرابع مـن عـام 2021 ليصل إلـى نـحـو 99.8 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصـادى والتنمية إلى نحو 45.99 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع ارتفاع طلب باقى دول العالم إلى نحـو 53.8 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للتقرير.