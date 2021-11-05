شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير بواردات مصر من التبغ وتسجل 3 ملايين دولار يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية من التبغ تراجع ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان نحو 3 ملايين و221 ألف دولار في شهر يوليو الماضى، بينما كانت 28 مليون و942 ألف دولار فى شهر يوليو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 25 مليون و721 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات التبغ جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 623 مليون و220 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 670 مليون و92 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 46 مليون و872 ألف دولار.

وتباينت الواردات المصرية من الحبوب "القمح – الذرة – فول الصويا" خلال شهر يوليو الماضى، وهى الفترة التى سبقت بوادر أزمة ارتفاع الأسعار العالمية بالمواد الغذائية، حيث واصلت الواردات المصرية من القمح تراجعها خلال الفترة الأخيرة، وبلغت قيمة الواردات المصرية نحو 78.9 مليون دولار فى شهر يوليو الماضى، بينما كانت قيمتها نحو 133.2 مليون دولار فى شهر يوليو عام 2020 بتراجع بلغت نسبته نحو 30.3%.

وكانت واردات مصر من القمح ضمن قائمة الواردات المصرية التى تراجعت قيمة وارداتها فى شهر يوليو، وتضمنت القائمة كلا من واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 163.5 مليون دولار، مقابل 210.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 22.5%.