شكرا لقرائتكم خبر ضبط عمالة تعيد تدوير إسفنج تالف في مكة.. ومصادرة 5 أطنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعا في منطقة مكة المكرمة تستخدمه عمالة مخالفة لإعادة تدوير الإسفنج المستعمل وغير الصالح للاستخدام وإعادة بيعه كمنتج جديد، حيث جرى ضبط ومصادرة أكثر من 5 أطنان من الإسفنج.

وبعد أعمال تحر ومتابعة وبالتنسيق مع النيابة العامة، قامت الفرق الرقابية للوزارة بمشاركة فرقة المهمات والواجبات بأمانة العاصمة المقدسة بالوقوف على أحد المستودعات بمركز أم الراكة بمنطقة مكة المكرمة، وبتفتيش المستودع عثر بداخله على كميات كبيرة من الإسفنج المستعمل وغير الصالح للاستخدام، تجاوزت 5 أطنان، ومعدات تستخدم في إعادة التدوير، بالإضافة إلى أوراق ثبوتية وفواتير خاصة بالعمالة المخالفة، حيث تم ضبط ومصادرة جميع الموجودات بالمستودع، والتواصل مع الجهات الأمنية لضبط العمالة الهاربة، واستدعاء مالك المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية، كما تم التحفظ على الأوراق الثبوتية والفواتير لوجود شبهة تستر تجاري.

وأكدت وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت، وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على «الإنترنت».