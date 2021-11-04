مليارا ريال مبيعات مركز الإسناد والتصفية

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وأشرف المركز خلال أكتوبر الماضي فقط، على تنظيم وإقامة 24 مزادا علنيا، منها 15 مزادا حضوريا و9 مزادات الكترونية، في نطاق جغرافي اتسع لـ16 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، عرض بها أكثر من 298 أصلا من العقارات والمنقولات.
وسيشرف المركز خلال النصف الأول من الشهر الحالي على 3 مزادات إضافية، وهي: «مزاد الفرص العقارية» لبيع 9 عقارات تجارية وسكنية بمدينة الرياض، ومزاد «قرنة والبجادية» لبيع 3 عقارات بمحافظة الدوادمي، إضافة لمزاد «الجوار» في مكة المكرمة لبيع 19 عقارا سكنيا وتجاريا.
وأنشئ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتحسين خدمات المستفيدين، وذلك من خلال تسريع عمليات التصفيات المرتبطة بقضايا التركات أو المطالبات المالية، وذلك بإسناد أعمال التصفية للقطاع الخاص والإشراف على أدائه ضمن أطر الجودة والشفافية.
ونجح المركز منذ تأسيسه في خفض متوسط مدة التصفيات إلى أقل من 80 يوما، واستقطاب ما يزيد عن 1400 منشأة تجارية للمشاركة في المشاريع المرتبطة بتقييم وتهيئة وبيع الأصول العقارية والمنقولة.
مركز «إنفاذ» خلال أكتوبر 2021
- المبيعات 600 مليون ريال
- عرض 298 أصل عقارات ومنقولات
- إقامة 24 مزادا علنيا
تتوزع إلى:
15 مزادا حضوريا
9 مزادات الكترونية
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