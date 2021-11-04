صندوق الاستثمارات يدرس دمج البنية التحتية لـSTC وزين لإنشاء أكبر شركة أبراج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرس صندوق الاستثمارات العامة صفقة لدمج البنية التحتية لشركتي الاتصالات السعودية STC، وزين السعودية في كيان واحد لإنشاء أكبر شركة لامتلاك وتشغيل أبراج الاتصالات الخلوية في السعودية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر قولها «إنه في حال إتمام هذه الصفقة ستتكون شركة تمتلك وتدير 23 ألف برج اتصالات، ويمكن لصندوق الاستثمارات العامة طرحها في البورصة المحلية فيما بعد».

وأضافت «إنه في الوقت نفسه فإن الاندماج سيؤدي إلى التخلص من أبراج الاتصالات الفائضة في الأماكن التي تمتلك فيها شركتا سعودي تيليكوم وزين أبراجا، وهو ما يزيد كفاءة تشغيل شبكة الأبراج ويتيح ضخ استثمارات لتحديث نطاق التغطية وزيادة سرعة الإنترنت.

وأوضحت المصادر أن المحادثات ما زالت في مراحلها الأولى وقد يقرر صندوق الاستثمارات العامة التخلي عن الصفقة في نهاية الأمر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات الاتصالات إلى تحقيق أعلى ربحية ممكنة من أصولها في مجال أبراج الاتصالات والاستفادة من تزايد رغبة المستثمرين في الاستثمار في هذا القطاع.

وأنشأت شركة الاتصالات السعودية، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة فيها حصة الأغلبية، أكثر من 15000 برج في شركة تابعة جديدة تسمى توال - TAWAL في عام 2019، ورأسمالها 2.5 مليار ريال (670 مليون دولار).

ووافقت «زين السعودية» على عروض من مستثمرين من بينهم صندوق الاستثمارات العامة لشراء 80% من وحدة الأبراج التابعة لها، وتقدر قيمة الأعمال بـ 807 ملايين دولار.