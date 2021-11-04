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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متحدثا رسميا لصندوق التنمية الزراعية، بحسب قرار أصدره مدير عام الصندوق منير السهلي.

وعمل الشمري مديرا لإدارات الإعلام والنشر والعلاقات العامة لعدة جهات حكومية وخاصة، ومحاضرا غير متفرغ في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما شارك في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وعمل عضوا إعلاميا في عدد من اللجان الإعلامية والمؤتمرات داخل وخارج المملكة، إضافة إلى عمله كمستشار غير متفرغ لدى عدد من الحملات والمنظمات.

والتحق الشمري بالعمل في صندوق التنمية الزراعية في شهر أبريل من العام الماضي، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة والعلاقات الدولية، كما حصل على الماجستير في تخصص إدارة المؤسسات الإعلامية من جامعة ويستمنيستر البريطانية في عام 2014.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات الصحيحة حول عمل وأداء الصندوق وما يقدمه من برامج ومبادرات، وبما يضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف التي يعمل عليها الصندوق.

حبيب الشمري