بدء تحقيق لمكافحة إغراق سوق المملكة بمنتجات بوليمرات قادمة من 6 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ تحقيق خليجي لمكافحة إغراق سوق المملكة بمنتجات بوليمرات فائقة الامتصاص، قادمة من 6 دول وتباع في السوق المحلية بأسعار مغرقة، مما ألحق أضرارا بالمنتجات الوطنية المشابهة.

جاء ذلك بناء على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص، والمندرج تحت البند الجمركي «390690» من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المنشأة أو المصدرة من «الصين - اليابان - بلجيكا - سنغافورة - جمهورية كوريا - فرنسا»، التي تقدمت بها شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 2 والفقرة 4 من المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون .

وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

وقال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان فايز، إن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى، وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى سوق المملكة بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة.

ودعا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة التي يمكن طلب الاشتراك بها.

تحقيق مكافحة إغراق ضد واردات سعودية

المنتج : بوليمرات فائقة الامتصاص

المنشأ : الصين - اليابان - بلجيكا - سنغافورة - كوريا - فرنسا

السبب: المنتج يرد إلى سوق المملكة بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية المشابهة