5 فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وتجارية بمحافظة الخفجي، طرحتها أمانة الشرقية، في مجالات إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مستودعات ومخازن.

وتمثلت الاستثمارات في إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة وإدارة مستودعات ومخازن، قطعتين (90/ج - 90/د) بمساحة 1057.9 م2 وقطعتين (91/أ - 91/ب) بمساحة 1113.7 م2 وقطعتين (91/ج - 91/د) بمساحة 1060.8 م2، بالإضافة إلى قطعتين رقم (89/ج - 89/د) للأنشطة التجارية بمساحة 996.8 م2، وقطعتين رقم (90/أ - 90/ب) بمساحة 978.8 م2.

ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمارات المطروحة الدخول على منصة «فرص» والاستفادة من الفرص المتنوعة.