5 فرص استثمارية

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وتمثلت الاستثمارات في إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة وإدارة مستودعات ومخازن، قطعتين (90/ج - 90/د) بمساحة 1057.9 م2 وقطعتين (91/أ - 91/ب) بمساحة 1113.7 م2 وقطعتين (91/ج - 91/د) بمساحة 1060.8 م2، بالإضافة إلى قطعتين رقم (89/ج - 89/د) للأنشطة التجارية بمساحة 996.8 م2، وقطعتين رقم (90/أ - 90/ب) بمساحة 978.8 م2.
ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمارات المطروحة الدخول على منصة «فرص» والاستفادة من الفرص المتنوعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.