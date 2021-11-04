وفد تجاري فرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث مع قطاع الأعمال السعودي بغرفة الرياض أوجه التعاون المشترك وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية، في ظل ما تشهده علاقات البلدين من تطور في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة سبل زيادة حجم التعاون التجاري في مجال المنتجات الغذائية.

واستمع الوفد إلى شرح من ممثلي الهيئة العامة للغذاء والدواء، حول الضوابط والإجراءات والمواصفات المتعلقة باستيراد الأغذية، حيث يضم الوفد ممثلين لعدد من الشركات الفرنسية المتخصصة في منتجات الحلويات الشوكولاته الفاخرة، والبسكويت، والسكاكر، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وممثلي هذه الشركات تم خلالها التباحث والتشاور حول سبل الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في مجال تخصصات الشركات.

يذكر أن زيارة الوفد تأتي في إطار سعي الغرفة لتوطيد العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، وإتاحة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات.