شكرا لقرائتكم خبر 60 ألف سعودي يلتحقون بالقطاع الخاص في الربع الثالث.. ونسبة التوطين ترتفع لـ23.59% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ارتفع عدد العاملين السعوديين خلال الربع الثالث من العام الجاري (2021) بنحو 60 ألف موظف وموظفة، سجلت نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال ذات الربع ارتفاعا إلى 23.59%، بنسبة زيادة بلغت 0.96% عن الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بحسب إحصائية المرصد الوطني للعمل.

وأوضح المرصد أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 1.82 مليون مشترك من إجمالي المشتركين، بنسبة ارتفاع بلغت 3.41% بينهم 65.06% من الذكور، و34.94% إناثا.

ويأتي تنامي معدلات نسب التوطين خلال الربع الثالث، نتيجة مساعي صندوق تنمية الموارد البشرية الحثيثة في تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية، حيث أسهم في دعم توظيف أكثر من 200 ألف شاب وفتاة للعمل في منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث.

وقادت استراتيجية عمل الصندوق، إلى تطوير وتنسيق الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، علاوة على استحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال توطين عدة مهن وأنشطة اقتصادية في سوق العمل.

ويقدم «هدف» مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، منها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)، وبوابة التطوير والتثقيف المهني (سبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

توزيع المشتركين السعوديين في التأمينات:

65.06 % ذكور

34.94 % إناث

التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2021

23.59 % ارتفاع نسبة التوطين

0.96 % نسبة الزيادة عن الربع الثاني

60 ألف موظف الزيادة في عدد العاملين السعوديين

1,826,875 مشتركا سعوديا في التأمينات

3.41 % نسبة ارتفاع المشتركين السعوديين في التأمينات