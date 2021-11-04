شكرا لقرائتكم خبر 24 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات وصلت إلى 55.5 مليار دولار في أكتوبر بزيادة قدرها 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الشهري البالغ 55.8 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الارتفاع جاء نتيجة الطلب العالمي القوي على الرقائق والمنتجات البترولية.

وصعدت الواردات بنسبة 37.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 53.8 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.69 مليار دولار، لتتجاوز الصادرات الواردات للشهر الثامن على التوالي.