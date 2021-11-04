شكرا لقرائتكم خبر 24 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات وصلت إلى 55.5 مليار دولار في أكتوبر بزيادة قدرها 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الشهري البالغ 55.8 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الارتفاع جاء نتيجة الطلب العالمي القوي على الرقائق والمنتجات البترولية.
وصعدت الواردات بنسبة 37.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 53.8 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.69 مليار دولار، لتتجاوز الصادرات الواردات للشهر الثامن على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.