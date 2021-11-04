الاقتصاد

رئيس اتحاد الغرف يدعو الشركات لوقف التعاملات التجارية مع لبنان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف يدعو الشركات لوقف التعاملات التجارية مع لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • العجلان : هذا أقل مانقدمه دفاعاً عن وطننا

دعا عجلان العجلان ، رئيس اتحاد الغرف ، جميع رجال الأعمال والشركات السعودية الى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان .. وقال :"هذا أقل مانقدمه دفاعاً عن وطننا".

وأضاف : لم يكف إستهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا