شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف يدعو الشركات لوقف التعاملات التجارية مع لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • العجلان : هذا أقل مانقدمه دفاعاً عن وطننا

دعا عجلان العجلان ، رئيس اتحاد الغرف السعودية، جميع رجال الأعمال والشركات السعودية الى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان .. وقال :"هذا أقل مانقدمه دفاعاً عن وطننا".

وأضاف : لم يكف إستهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة.