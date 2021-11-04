شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الملتقى التقني السعودي العماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ١٤ شركة تقنية عمانية ناشئة شاركت في فعاليات الملتقى

• وكيل وزارة الاتصالات قصص نجاح مبهرة وقدرات وكفاءات جبارة للشركات التقنية

شاركت ١٤ شركة تقنية عمانية ناشئة ضمن وفد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، وذلك ضمن الملتقى التقني السعودي العماني ،والذي اختتمت فعالياته اليوم.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعارف والتواصل بين الشركات التقنية الناشئة العمانية والسعودية، والتوسع التجاري للشركات التقنية وتعزيز مجالات الاستثمار في الابتكار والتقنية لكلا البلدين.

وقال نواف الحوشان ، وكيل وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :"إنتهينا اليوم من فعاليات الملتقى التقني السعودي العماني ، واطلعنا فيه على قصص نجاح مبهرة وقدرات وكفاءات جبارة للشركات التقنية من الجانبين ونتطلع الى المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين.