شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل الطرح المحلى لإقامة 6 مشروعات إنتاج مختلفة من الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لاقامة 6 مشروعات لانتاج منتجات بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد او التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج .

وقال اللواء أح مهندس محمد فاضل الزلاط إن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.. موضحا ان صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءاً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت / الواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح... لافتا الى ان العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الاسفنجي ، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب ( البيليت ، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها .

واكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية إحتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الإستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير إحتياجات السوق المتنامية ، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة .

ويشمل الطرح الأتى : -

6 مشروعات إنتاج منتجات الحديد والصلب المختلفة

توفر طاقات إنتاجية اجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت

2.5 مليون طن حديد اسفنجي

16 مليون طن مكورات الحديد

وتلك الرخص مقسمة على النحو التالي:

سيتم الطرح المحلي لـ 3 رخص لانتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما ، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا )

طرح رخصة لانتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا ، فضلا عن رخصتين لانتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.