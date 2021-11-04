شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع باستثناء هبوط "دبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.05% خاسرًا 1.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3107.67 نقطة، وتصدرت البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.61% رابحًا 48.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8014.895 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.57% رابحًا 66.57 نقطة ليغلق عند مستوى 11752.23 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.57% رابحًا 66.57 نقطة ليغلق عند مستوى 11752.23 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% رابحًا 41.47 نقطة ليغلق عند مستوى 24964.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.2 مليون سهم بقيمة 4.95 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.97%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.9%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والبنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.4، ثم قطاعي التأمين والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والمرافق العامة بنسبة 0.44%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.13%.

وقفز 139 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 5.40%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 4.03%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 3.77%، وتراجع 50 سهمًا على رأسها سهم "رعاية" بنسبة 3.90%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 3.18%، ثم سهم "شمس" بنسبة 3.13%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 381.7 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.61% رابحًا 48.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8014.895 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.443 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 344 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة.

وقفزت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.11%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.88%، 0.58%، على التوالي.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.76%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 9.11%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 5.04%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 7.14%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 5.05%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 2.52%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 358.7 مليون درهم.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% رابحًا 4.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1778.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 867.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 19.54% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي أف أتش المالية، المصرف الخليجي التجاري، بنك السلام، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 9.85%، 8.64%، 1.46%، 1.10%، 0.85%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.51%، وصعد سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.74%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 10.27% بضغوط هبوط سهمي شركة زين البحرين، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.76%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 5.71% بضغوط هبوط سهم صندوق عهدة بنك الإسكان العقارية بنسبة 1.33%، وهبطت أسهم بنك البحرين الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 3.8%، 0.52%، 0.2%، على التوالي.

بورصة الكويتوارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحًا 30.43 نقطة ليغلق عند مستوى 7201.93 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% رابحًا 31.36 نقطة ليغلق عند مستوى 7755.68 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% رابحًا 29.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6148.14 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62% رابحًا 38.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6375.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 814.6 مليون سهم بقيمة 99.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 24 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.19%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاعي المواد الأساسية والعقار بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% خاسرًا 1.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3107.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 820.6 مليون سهم محققة ما قيمته 920.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 10.5 ألف صفقة لعدد 36 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.91%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.06%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم سوق دبي المالي بنسبة 14.38%، ثم سهم مجموعة جي إف أتش المالية بنسبة 14.22%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 2.66%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 48.5 مليون ورقة بقيمة 231.6 مليون درهم.