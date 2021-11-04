شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 3.37 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة خلال 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخصيص استثمارات بقيمة 3,37 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة بخطة عام 21/2022 ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة، وتأتي محافظة أسيوط في المركز الأول بنسبة 8,3%، تليها محافظة البحيرة بنسبة 7,8% ثم محافظة الأقصر بنسبة 7,5%.

وأشار تقرير للوزارة إلى تخصيص استثمارات بقيمة 7,66 مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكباري بخطة 21/2022 وتأتي أعلى نسبة توزيع في محافظة القاهرة بنسبة 19,5%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 9,7%، ثم محافظة أسيوط 5,6%، ويخص برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء استثمارات بقيمة 1,44 مليار جنيه ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة بحيث تأتي محافظة القاهرة في المركز الأول بنسبة 11,6% ، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 9,6%، ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة 7,8% و7,7% على التوالي.

وبلغت الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 21/2022 حوالي 22.9 مليار جنيه، وتأتي محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 6.8% ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%.