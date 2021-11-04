شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عُمان اليوم 66 سنت ليسجل 80.93 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر يناير القادم 80.93 دولار للبرميل، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 66 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 81.59 دولار .

وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 78ر72 دولار للبرميل مرتفعًا بمقدار 3 دولارات أمريكية و40 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبرزت فى الآونة الأخيرة بوادر أزمة طاقة عالميـة، تكمـن جـذورها فـى عـدم كفايـة إمـدادات الطاقة لتلبية الطلب القـوى بعـد التعـافى النسبى فى الأداء الاقتصـادى مـن تـداعيات جائحـة فيـروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم ومع اقتراب فصل الشتاء فـى نصـف الكرة الأرضية الشمالى والذى يشهد تزايد الطلب على الطاقة وخاصـة لأغراض التدفئـة، تنامت المخاوف بشـأن تفاقم هـذه الأزمة وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح فى الأفق" .