شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا عند 11752 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، مرتفعًا 67 نقطة ليقفل عند مستوى 11752 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات جازادكو، والخليج للتدريب، وسبكيم العالمية، وهرفي للأغذية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رعاية، وسيسكو، وشمس، وأمانة للتأمين، والكيميائية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.40% و 3.90% .

فيما كانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، وأملاك، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتصنيع، وأكوا باور، وأملاك، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.