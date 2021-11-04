شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه عند مستوى 735.210 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 11612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13619 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4549 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 2164 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.