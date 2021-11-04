شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. 4 أحداث ترسم حركة السوق أهمها الفائدة بانجلترا والبطالة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب العالمي عدد 4 احداث وتقارير اقتصادية عقب يوم واحد فقط من الاجتماع الأبرز والأهم في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي أعلن عن نيته لتقليص برنامج التسيير المالي وشراء السندات مما أثر بصورة واضحة على أسعار الذهب التي سجلت هبوط أمس إلي مستوي 1762 دولار أمس ثم تحرك سعر الذهب إلي مستويات 1775 دولار.

4 أحداث تؤثر على أسعار الذهب اليوم

يترقب السوق العالمي للذهب، إعلان القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو، وهذا هو الحدث الأول ثم اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك وحلفاءها والحدث الثالث والأهم هو قرار الفائدة وتقرير السياسة النقدية من بنك انجلترا والحدث الرابع وهو من الأحداث والتقارير والبيانات الهامة لسوق الذهب هو إعلان إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار الذهب اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 في مصر سجلت رتفاع بقيمة جنيهين خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم، علي خلفية عودة الصعود الجزئي في الذهب عقب انخفاض سعر اونصة الذهب عالمياً ثم عودة السعر نحو الصعود الآن إلي مستويات 1775 دولار للأونصة وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب في مصر، عيار 18 سجل 664 جنيها، عيار 21 سجل 775 جنيها، عيار 24 سجل 886 جنيها، الجنيه الذهب 6200 جنيه، أونصة الذهب 1775 دولارا

أسعار الذهب العالمية

أسعار اونصة الذهب تسجل الآن 1775 دولار بعد أن سجلت تراجعات ملحوظه مساء أمس الأربعاء إلي مستويات 1762 دولار، عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نيته خفض برنامج شراء السندات بقيمة 15 مليار دولار، مما أثر على جاذبية المعدن الأصفر وسجل تراجعات ملحوظة مساء أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم بدأت الصعود التدريجي لكنه صعود لا يزال محدود للغاية مقارنة بحجم الانخفاض في الأسعار أمس، حيث نزلت الأسعار قرابة 30 دولار تقريباً، ثم تحركت في حدود 13 دولار اليوم الخميس في البورصات العالمية، وتشير توقعات السوق إلي تغيرات أخري في اسعار الذهب اليوم.

كانت أسعار الذهب في مصر سجلت أمس الأربعاء في ساعة متأخرة هبوط بقيمة 5 جنيهات في التداولات الفورية، لينزل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من مستويات 778 جنيها للجرام إلي مستويات 773 جنيها للجرام بقيمة تراجع حوالي 5 جنيهات لكن السعر بدأ الصعود مجددا اليوم الخميس.