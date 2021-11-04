شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع 3جنيهات.. وعيار 21 يسجل 778جنيها للجرام بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب قبل قليل اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 778 جنيها للجرام، عقب ارتفاع صباحي بقيمة 2 جنيه ليصبح إجمالى ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر 5 جنيهات حتي وقت صياغة هذه السطور.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 667 جنيها.

عيار 21 يسجل 778 جنيها.

عيار 24 يسجل 889 جنيها.

الجنيه الذهب 6224 جنيها.

أونصة الذهب 1780 دولار.

ويترقب سوق الذهب العالمي عدد 4 أحداث وتقارير اقتصادية عقب يوم واحد فقط من الاجتماع الأبرز والأهم في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي أعلن عن نيته لتقليص برنامج التسيير المالي وشراء السندات مما أثر بصورة واضحة على أسعار الذهب التي سجلت هبوط أمس إلى مستوى 1762 دولار أمس ثم تحرك سعر الذهب إلي مستويات 1775 دولار ثم صعد السعر الي 1780 دولار.

4 أحداث تؤثر على أسعار الذهب اليوم

يترقب السوق العالمي للذهب، إعلان القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو، وهذا هو الحدث الأول ثم اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك وحلفاءها والحدث الثالث والأهم هو قرار الفائدة وتقرير السياسة النقدية من بنك انجلترا والحدث الرابع وهو من الأحداث والتقارير والبيانات الهامة لسوق الذهب هو إعلان إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب اليوم بدأت الصعود التدريجي لكنه صعود لا يزال محدود للغاية مقارنة بحجم الانخفاض في الأسعار أمس، حيث نزلت الأسعار قرابة 30 دولار تقريباً، ثم تحركت في حدود 13 دولار اليوم الخميس في البورصات العالمية، وتشير توقعات السوق إلي تغيرات أخري في اسعار الذهب اليوم.