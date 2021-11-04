تعرف على قائمة أسعار مواد البناء اليوم الخميس 4-11-2021

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار مواد البناء استقرارا في الأسعار اليوم الخميس 4-11-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية ويرصد الخليج 365 قائمة بمتوسط أسعار عدد من مواد البناء والتي جاءت كالتالى :-

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محمد يوسف

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