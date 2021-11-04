الاقتصاد

تعرف على قائمة أسعار مواد البناء اليوم الخميس 4-11-2021

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القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار مواد البناء استقرارا في الأسعار اليوم الخميس 4-11-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية ويرصد الخليج 365 قائمة بمتوسط أسعار عدد من مواد البناء والتي جاءت كالتالى :-

أسعار الرمل بين 90-150 جنيها للمتر حسب المكان.

أسعار الجبس فتتراوح بين 600-650 جنيها للطن سعر المصنع و 700-800 جنيه للطن سعر المستهلك.

أسعار الطوب الأحمر وغيره بين 850-1050 جنيها للألف طوبة.

حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع و سعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن. 

الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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