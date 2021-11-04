شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة تسجل 25 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-11-2021 استقرارا وفقا لما اكدته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن منخفضة نسبيا خلال تلك الفترة حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 24-25 جنيها في المزرعة، في يتراوح سهر الكيلو للمستهلك بين 28-30 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الدواجن البلدى 31-32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك 26-28 جنيها للكيلو، وأسعار الأمهات لتسجل 22 جنيها للكيلو في المزرعة وسعر المستهلك 25-27 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن الساسو 32جنيها .