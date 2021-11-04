شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك فى سوق العبور للجملة اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا في الأصناف عدا ارتفاعا طفيفا في أسعار البلطي المزارع 1، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 4-11-2021.

وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، سعر البلطي المزارع 1 يتراوح بين 22-27 جنيها للكيلو مقابل 22-25 جنيها للكيلو،وسجل البلطي المزارع 2 سجل 17-21جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " بين 25 – 35 جنيها للكيلو أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وأسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 32-38 جنيها،وتراوح البربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " بين 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي بين 70-80 جنيها للكيلو.

أما أسعار الجمبري فشهدت استقرارا حيث سجل الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " بين 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " بين 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بين 90 – 150 جنيها للكيلو، وأسعار السبيط والكالميارى والسابيا بين 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.