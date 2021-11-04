شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 4-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الخميس 4-11-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصري 18.06 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.10جنيه للشراء، و18.25 للبيع.

وفى بنك مصر سجل 18.07جنيه للشراء، و18.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.10 جنيه للشراء، و18.30 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.09 جنيه للشراء، و18.25 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 18.13جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.13جنيه للشراء.

18.24جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.06جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.07 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.10 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.12 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.08 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.18 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.