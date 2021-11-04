شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم والبطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الطماطم والبطاطس الانخفاض في السوق المحلي، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 4-11-2021.

وانخفضت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.75 - 6 جنيهات للكيلو مقابل 4- 6.5جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الطماطم 1.75 - 4 جنيهات للكيلو مقابل 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو .

وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار الخيار البلدى بين 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، والبصل من 2.5-3.5 جنيها للكيلو، وتراوحت والباذنجان بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القلقاس بين 5-8 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الفلفل الألوان لتسجل 9-15 جنيها للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 5-7 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو.