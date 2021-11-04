شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 12 مرشحا بانتخابات غرفة صناعة الحرف اليدوية بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت صباح اليوم انتخابات غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2021-2025، والتي أسفرت عن فوز 12 مرشحا بالتزكية.

وضمت قائمة المرشحين عن فئة المشروعات الصغيرة والتي فازت بالانتخابات كل من فاطمة علي شركة كميت للتجارة، ومنى الإبياري مؤسسة إبداع مني الإبياري للتنمية، وحمادة العدلي شركة العادلي لتصنيع وتجارة السجاد، ومحمد مصطفى الصغير جمعية عمر بن الخطاب، وسمير زقزوق شركة سمير فهمي زقزوق.

كما فاز كل من هشام الجزار شركة يدوي، وإسماعيل بلدوزر شركة البلدوزر، ونانيس عبد اللطيف شركة نانيس للمفروشات اليدوية، ومجدي المزين شركة هاميس لتوريد الكليم، ونرمين الدمرداش شركة مصاغ، ومحمد المشار شركة الحلى لتشغيل المعادن ومنتجات خان الخليلي، ورحاب منصور شركة ميم البلد.