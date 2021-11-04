شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لأول مرة منذ 30 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس المحافظين فى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية؛ اجتماعًا مع الدكتور غسان البابا، أمين عام مجموعة البنك الإسلامى لدراسة الخطوات التنفيذية لترتيب استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجلس محافظى مجموعة البنك العام المقبل 2022، والاتفاق على الأطر التنسيقية لهذا الحدث المهم، والذى من المتوقع أن يشهد حضور قرابة 4 آلاف شخص من الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي.





كما تم الاتفاق على دراسة المشروعات التى سيتم الإعلان عن توقيعها بين مصر ومجموعة البنك، وألفعاليات التى يمكن تدشينها على هامش الاجتماعات السنوية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام مصر باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى باعتبارها مناسبة مهمة تجمع ممثلى الدول الأعضاء، وتتيح مزيد من فرص التعأون بين أعضاء البنك.

كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر الآن ترأس مجلس المحافظين، وهو ما يجعل من هذا الحدث مناسبة لتعميق التعأون بين الدولة المصرية ومنظمات البنك من ناحية، وبين مصر وباقى أعضاء البنك الإسلامى من ناحية أخرى.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن مصر لديها القدرة والإرادة لخروج هذه الاجتماعات بشكل يتناسب مع حجم ما تمتلكه مصر من إمكانات، وما تمتلكه من قدرات عالية على تنظيم الأحداث الكبرى.

من جانبه قال الدكتور غسان البابا إن مجموعة البنك الإسلامى تتطلع إلى أن تكون الاجتماعات السنوية التى ستنظمها مصر؛ اجتماعات غير مسبوقة، وتشهد تعأون واسع وتسفر عن نتائج قوية تزيد حجم التعأون والتضامن بين الدول الأعضاء فى البنك الإسلامي، وتشهد ازدهار لمشروعات العمل مع مؤسسات البنك.

يشار إلى أن مصر كانت قد حصلت على شرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية خلال سبتمبر الماضي، فى الدورة السابقة للاجتماعات السنوية بطشفند، وذلك لأول مرة منذ 30 عامًا.

حضر الاجتماع كلًا من مصطفى أبت عمور، مدير شعبة المجالس، ومى بابكر، مديرة المكتب الإقليمى للبنك الإسلامى بالقاهرة، ومحمد بسيوني، مدير قسم الاجتماعات السنوية، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، وكمال نصر، المشرف على المكتب ألفنى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.