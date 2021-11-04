شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار البيض اليوم الخميس و30 بيضة بـ41 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض اليوم الخميس 4-11-2021 استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتراوح سعر البيض الأبيض بين 41 - 42 جنيها للكرتونة في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 45-48 جنيها ، سعر الكرتونة للبيض الأحمر بين 42 - 43 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة55 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 58-60جنيها .

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 42 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكرتونة، وانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 48-51 جنيها للكيلو.

وتستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين في طرح منتجات البيض بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق، حيث يتم طرح كرتونة البيض بسعر 49 جنيها 30 بيضة، وكذلك طرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.