شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين: لدينا مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن توافر السلع الغذائية بالسوق المصرية بكميات تصل لمرحلة المخزون الآمن، أمر يدعو لأن يطمئن جموع المصريين بأن ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وتخوفات من نقص معروض السلع لن يصيب مصر بأى حال.

وقال "رئيس اللجنة"، إن مصر لديها مخزون جيد جدًا من السلع الغذائية وتحديدًا الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والدقيق وهو ما يجعلنا في مأمن من تلك المخاطر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حالة الركود التي شهدها السوق منذ قبيل جائحة كورونا ساهم في زيادة مخزون السلع غير الغذائية.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين رئيس البورصة السلعية، في وقت سابق، أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 شهور، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الإمداد.

وأشار "مساعد وزير التموين"، على هامش تصريحاته، إلى يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية، وذلك يرجع إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وكذلك كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق.

وأشار خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى توافر السلع الاستراتيجية والغذائية بالسوق المصرى، مشيرا إلى أن هناك مخزون آمن ولا تخوف بسبب وجود أزمة الصين؛ التى قد تتسبب فى نقص معروض السلع.