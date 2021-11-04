شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسمنت اليوم الخميس.. الطن يتراوح بين 850-1100جنيه فى المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الأسمنت الأسود البورتلاندي والأبيض اليوم الخميس 4-11-2021 استقرارا في السوق المحلي في ظل زيادة المعروض المعروض.

وكانت صادرات مصر من الأسمنت قد شهدت ارتفاع كبير لتسجل 347 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 115 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، ليصبح السمنت أبرز قطاعات مواد البناء المحققة قفزة كبيرة خلال 2021.

واستقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.