شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس.. السجق يتراوح بين 120-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللحوم البلدى اليوم الخميس 4-11-2021 وفقا لما اكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في ظل زيادة المعروض وضخ كميات كبيرة من اللحوم السوداني والبرازيلي في منافذ التوزيع .

واستقر سعر كيلو الكندوز 145-165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 130 جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160جنيها.

أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

أما بالنسبة للحوم الضأن فتراوح سعر الكيلو بين 150-170جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .