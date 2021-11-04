شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 12 مرشحا بانتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت صباح اليوم انتخابات غرفة صناعة التعدين والبترول باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2021-2025، والتي أسفرت عن فوز 12 مرشحا لفئات المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالتزكية، بعد انسحاب احد المرشحين.

وفاز في قائمة المنشآت الكبيرة كل من: عادل يحيى شركة سيناء للمنجنيز، وعبد اللطيف الكردي الشركة المصرية والمعادن بالفيوم، وأيمن نجيب، الجمعية التعاونية للبترول، ومحمد إبراهيم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

بينما فاز في قائمة المنشآت المتوسطة: خالد أبو بكر شركة ماستر جاس، وعماد عبد الرزاق حسن عبد الرزاق، شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة، ومحمد سعد الدين، شركة غازتون لنقل وتوصيل الغاز، حسانين محمد حسانين شركة الغاز الطبيعي للسيارات/ كارجاس.

وفاز في قائمة المنشآت الصغيرة كل من: تامر أبو بكر شركة كويل انرجي، ومحمد المليجي شركة بترول خليج السويس/ جابكو، وسعيد عبد المنعم شركة خالدة للبترول، وبهاء غبريال جيد غبريال شركة ريال مصر للمحاجر.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية علي انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، علي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب.