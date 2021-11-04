البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 11560 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 13534 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 4516 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.51% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 3142 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4291 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المجموعة المصرية العقارية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، رواد السياحة-رواد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2، نحو 68.5 ألف سهم، 108.9 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 557 سهم، 57 ألف سهم، 164 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 500 سهم، 607.5 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 9.6 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك، 70 ألف سهم، 419 سهم، 3200 سهم، 10.1 مليون سهم، 10 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أي فاينانس 1000 سهم، 392 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 300 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.17%، وشراء الثانية 500 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.24%، وشراء الثالثة 250 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.44%، وشراء الرابعة 100 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة 1.1%.