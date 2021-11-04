شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الافتتاح التجريبى لممشى وتراك دراجات وچيم مفتوح بمدينة العبور..السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن أنه سيتم بعد غد السبت الموافق 6/11/2021 الافتتاح التجريبي لممشى وتراك الدراجات والچيم المفتوح بالمدينة، وذلك في إطار التشجيع على ممارسة الرياضة وخدمة سكان مدينة العبور، وإعادة الواجهة الحضارية اللائقة بالمدينة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن الممشى وتراك الدراجات يبلغ طوله 4 كم وبعرض 4 أمتار ومزود بمظلات حديثة (برجولات) تم إنشاؤها باستخدام مواد سهلة الفك والتركيب ومستدامة لتتحمل العوامل الجوية، ولحماية مرتادي الممشى وذويهم من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس ومد شبكة إنارة لكامل الممشى لسهولة استخدامه، ولزيادة العامل الأمني.

وقال رئيس الجهاز: تم إنشاء الچيم المفتوح على مساحة (1000م)، ويعد أول چيم مفتوح متكامل يتم إنشاؤه، ويضم 34 لعبة مختلفة بخلاف الأجهزة الخاصة باللياقة البدنية، علما بأن كافة الأجهزة والمعدات مجهزة للعمل في الظروف الجوية المختلفة، وتم تنفيذ مظلة لحماية مستخدمي الأجهزة من أشعة الشمس، كما تم تزويد الچيم بشبكة إنارة لكامل المسطح لسهولة استخدام الأجهزة ليلاً، بجانب منظومة كاميرات مراقبة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات.

وأضاف رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار سعي الجهاز لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوي العام للمدينة، بجانب ما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات خدمية وأعمال التطوير بالأحياء المختلفة.