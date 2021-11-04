شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم.. الطن يتراوح بين 15500- 16000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الحديد اليوم الخميس 4-11-2021 وفقا للسعر الرسمي المعلن من المصانع المحلية في ظل زيادة المعروض وزيادة أسعار الغاز الطبيعي في الصناعة المحلية.

وسجل سعر حديد التسليح بين 15000-15500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، بينما تراوحت أسعار الحديد بالنسبة للمستهلك بين 15500-16000 جنيه للطن.

وكانت صادرات مصر من الأسمنت قد شهدت ارتفاع كبير لتسجل 347 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 115 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، ليصبح الأسمنت أبرز قطاعات مواد البناء المحققة قفزة كبيرة خلال 2021.

وجاء فى التقرير الشهري للمجلس التصديرى لمواد البناء، أن ساحل الغاج هي الأكثر استيرادا من مصر بما قيمته 54.9 مليون دولار مقابل 47 ألف دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضى، وجاءت ليبيا فى المركز الثانى من حيث الاستيراد من مصر بما قيمته 54.1 مليون دولار أول 9 أشهر من 2021.