شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا ريال إجمالي مبيعات «إنفاذ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في رفع طاقته التشغيلية خلال شهر أكتوبر الماضي ليحقق أعلى حصيلة مبيعات بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، وبذلك يصل إجمالي المبيعات منذ بدء تشغيله في سبتمبر 2020م إلى أكثر من ملياري ريال، تشمل حقوقا لورثة ودائنين، بالإضافة إلى تصفيات رضائية مسندة له من القطاع الخاص، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق.

وأشرف المركز خلال أكتوبر الماضي فقط، على تنظيم وإقامة 24 مزادا علنيا، منها 15 مزادا حضوريا، و9 مزادات إلكترونية، في نطاق جغرافي اتسع لـ16 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، عرض بها أكثر من 298 أصلا من العقارات والمنقولات.

وسيشرف المركز خلال النصف الأول من الشهر الحالي على 3 مزادات إضافية، تضمنت «مزاد الفرص العقارية» لبيع 9 عقارات تجارية وسكنية بمدينة الرياض، ومزاد «قرنة والبجادية» لبيع 3 عقارات بمحافظة الدوادمي، إضافة إلى مزاد «الجوار» في مكة المكرمة لبيع 19 عقارا سكنيا وتجاريا.

وأنشئ «إنفاذ» كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتحسين خدمات المستفيدين، وذلك من خلال تسريع عمليات التصفيات المرتبطة بقضايا التركات أو المطالبات المالية، وذلك بإسناد أعمال التصفية للقطاع الخاص والإشراف على أدائه ضمن أطر الجودة والشفافية.

وقد نجح المركز منذ تأسيسه في خفض متوسط مدة التصفيات إلى أقل من 80 يوما، واستقطاب ما يزيد عن 1400 منشأة تجارية للمشاركة في المشاريع المرتبطة بتقييم وتهيئة وبيع الأصول العقارية والمنقولة.