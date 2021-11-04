شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار بعد اجتماع «المركزي الأمريكي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد الدولار اليوم الخميس ليتعافى بعدما كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه يتوقع أن يكون التضخم المرتفع مؤقتا، في حين تتجه الأنظار إلى بنك إنجلترا الذي قد يصبح أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة بعد أزمة جائحة كوفيد-19.

وأعلن المركزي الأمريكي أمس الأربعاء عن خفض مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار بمقدار 15 مليار دولار، لكن جيروم باول رئيس البنك قال إنه لا توجد حاجة ملحة لرفع تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر الدولار بعد برهة من إعلان المركزي الأمريكي أمس الأربعاء من 93.80 نقطة إلى 94.25 بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس وهو أعلى مستوى منذ الاثنين.

وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.5 بالمئة إلى 1.1578 دولار.

ونزل الإسترليني، الذي قاد المكاسب مقابل الدولار في بادئ الأمر بعد اجتماع المركزي الأمريكي، 0.3 بالمئة إلى 1.3644 دولار في حين يترقب المستثمرون لمعرفة ما إن كان صناع السياسات النقدية في بنك إنجلترا سيعلنون أول رفع لأسعار الفائدة بعد الجائحة.