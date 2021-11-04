برواتب تصل لـ7 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 2579 فرصة عمل في 15 محافظة.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 58 فرصة عمل من لم يتم شغلها من الشهر الماضي.، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهرنوفمبر 2021 .

وقال وزير القوي العاملة، في بيان: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني " www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي : القاهرة ، والقليوبية ، والإسماعيلية ، وأسيوط ، والغربية، والدقهلية، والبحيرة ، والشرقية ، والمنيا ، ودمياط ، وقنا ، والمنوفية ، والإسكندرية ، وأسوان ، والبحر الأحمر كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 58 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 4 مهندسين ، ومدير موارد بشرية ، وأخصائي موارد بشرية براتب يبدأ من 4000 جنيه ، و 45 مشرف أمن براتب 3600 جنيه ، و 241 فرد أمن براتب 3100 جنيه ، و 5 مراقب جودة ، و 130 عامل إنتاج ، و 36 عامل خدمات ، و4 مشرف فنى ، و 20 بائع ، و 10 كاشير ، و 10 سائق ، و 20 فنى إنتاج ، و 2 فنى خدمة ، و 2 مدرس ميكانيكا وميكاترونكس ، و مهندس مشتريات خارجية براتب 7000 جنيه .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الإسكندرية تتمثل في 100 عامل حياكة ، و20 عامل قص ، و 10 عامل تحضير ، و 10 عمال مساعدين ، و5 عمال خدمات ، و 10 عمال تعبئة ، و 10 عمال طباعة .

كما تم توفير فرص عمل بالإسماعيلية والغربية وقنا ، تمثلت في 8 مدرسين ( لغة عربية – إنجليزية – رياضيات ) ، 41 عمال إنتاج ، و 6 فنى حياكة وجوده ، و 15 مسئول ائتمان ، و محاسب، و 18 عامل تغليف ماكينة .

وفي القليوبية يوجد 100 فنى سنجر ، و 320 فنى ماكينة أوفر ، و 50 عامل اورليه ، و20 عامل مقصدار ، و 20 عامل مكواة ، و 20 عامل تطريز ، و 21 عامل مخازن ، و 3 كاشير ، و 6 بائعة ملابس ، و27 بائع ، و 12 بقال ، و 50 عمال انتاج ، و 2 محاسبة ، و 4 موظفين إداريين ، و 2 امين مخزن ، و 28 عمال تغليف وتعبئة ، و 35 صانع حلوى وطحينة ، و 55 عمال عاديين ، و 2 مشرف جودة ، و 14 سائق ، و 10 أفراد أمن ، و4 عمال نظافة ، و 5 مساعد شيف .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط شملت : 5 أخصائية تسويق عقاري ، وخبير برامج ميديا ومونتاج ، ومحاسب تكاليف براتب 4000 جنيه ، و 6 مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا ) ، و 39 عامل عادي ، و 3 مشرفين إنتاج ، و 3 مشرفين صيانة ، و 5 سباكين .

وهناك عدد من الوظائف في البحيرة تضمنت : 4 مهندسين قوى كهربائية ، و 5 فنى كهرباء ، و 15 تمريض ( عناية فائقة – داخلى – عناية أطفال – عمليات ) ، وفرد أمن ، وعامل فندقة من ذوى الهمم 5 % .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالمنوفية مجموعة من فرص العمل شملت : ممثلة قانونية ، و معلمة مساعدة ، و 4 أخصائي تنمية ، ومدرسة ، ودادة ، و 2 عامل بمحل مصوغات ، و 3 ومنسقة تنمية ، وعامل صيدلية .

وفي المنيا يوجد 267 فرصة عمل متاحة ، منها : مهندس سلامة وصحة مهنية ، و 5 مدرسين مشرفة رياض أطفال ، و مشرفة إبتدائى ، و 150 عامل حياكة ، و3 عمال نظافة ، و 3 مضيف ، و 15 مراقب جودة ، و 2 طباخ ، و 2 مساعد طباخ ، و 5 مشرفة إنتاج ، و 2 فنى ماكينات ، و فنى كهرباء مواتير ، و 6 سائق كلارك ، و 2 فنى صيانة كهرباء ، و 4 فنى ميكانيكا ، و اخصائية اجتماعية ، و 2 مشرفة تربية رياضية ، و 3 أخصائي تثقيف فكري ، و 40 منسقة ميدانية ، و 8 مدرسين ( لغة عربية – إنجليزية – حاسب آلي – رياضيات ) ، و 5 أخصائي اقتراض ، وموظفة إدارية .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية فرص عمل شملت : 4 اخصائي تمويل ، و 10 فنى حياكة ، و 3 فنى حياكة جوكر .

أما الشرقية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 160 أخصائي تمويل ، و 10 محاسبين ، و 10 معاون خدمة ، و 2 كاشير ، و 2 مسئول صالة ، و 4 شيف بيتزا ، و 50 وسيط تأمينى ، و4 عمال نظافة .

كما تم توفير فرص عمل بمحافظة أسيوط ، تمثلت في مدير منطقة براتب 5000 جنيه ، و 2 مندوب مبيعات ادوية ، و 2 أخصائي تمويل ، و 5 مقدم خدمات حكومية ، و عاملة نظافة لحضانة .

أما في أسوان ، فقد تم توفير فرص عمل منها : 8 موظف إشراف داخلي ، و 15 موظف أمن ، و 2 فنى سباكة ، و 7 موظف أغذية ومشروبات ، و15 طباخ ، و 12 ستيوارت ، و 8 عمال زراعة.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :