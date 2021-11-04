شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبل اجتماع "أوبك+ " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بينما يتوقع المستثمرون أن يبقي كبار المنتجين على سياسة الإنتاج

وعوضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر بأكثر من 1 % مع تحول تركيز المتعاملين على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+)،في وقت لاحق اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تبقي المجموعة على خططها بشأن الاستمرار في الزيادات الشهرية للإمدادات بمعدلاتها الراهنة.

وزاد خام برنت 47 سنتا أو إلى 82.46 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط سنتين إلى 80.88 دولار للبرميل بعدما تراجع إلى 79.74 دولار للبرميل.