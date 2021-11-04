شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية للجلسة الرابعة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية جديدة اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيتحلى بالصبر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة وتحول انتباه المستثمرين إلى قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في حين شهدت الأسهم العالمية ارتفاعات مماثلة بعد أن قال المركزي الأمريكي، كما كان متوقعا، إنه سيبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر تشرين الثاني ويخطط لإنهائها العام المقبل.

وقادت أسهم القطاع العقاري الارتفاعات فصعد سهم ألستريا أوفيس 17.6 بالمئة بعد أن أعلنت عن عرض استحواذ من بروكفيلد أسيت ماندجمت ومقرها كندا.

وارتفع المؤشر داكس الألماني للأسهم الممتازة 0.5 بالمئة كذلك بعد أن فتح على ارتفاع قياسي.

وبعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء أنه ليس في عجلة لتشديد السياسة النقدية توجهت الأنظار إلى بنك إنجلترا المنتظر أن يعلن قراره في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.