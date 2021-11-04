شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 4-11-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 4-11-2021 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع كما استقر سعر صرف الدينار الكويتى مسجلا 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.34 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 21.28 جنيه للشراء، 21.45 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.07 للشراء، 18.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.10 للشراء، 18.23 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.34 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 21.28 جنيه للشراء، 21.45 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.