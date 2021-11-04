شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب الارتفاع فى درجة حرارة الأرض وغازات الاحتباس الحرارى.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير خلال فعاليات قمة المناخ المنعقدة باجلاسكو الاسكتلندية، أنه في عام 2020 ، وصلت تركيزات غازات الاحتباس الحراري إلى مستويات عالية جديدة.

كانت مستويات ثاني أكسيد الكربون (CO2) 413.2 جزء في المليون (جزء في المليون)، والميثان (CH4) عند 1889 جزء في المليار (ppb)) وأكسيد النيتروز (N2O) عند 333.2 جزء في المليون، على التوالي، 149٪ ، 262٪ و123٪ من ما قبل الصناعة (1750) مستوى. استمرت الزيادة في عام 2021.



درجة حراراة الارض تتزايد

أضاف التقرير أنه فيما يتعلق بدرجات الحرارة، كان متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لعام 2021 (استنادًا إلى البيانات من يناير إلى سبتمبر) حوالي 1.09 درجة مئوية فوق متوسط ​​1850-1900، وفي الوقت الحالي، تضع مجموعات البيانات الست التي استخدمتها المنظمة (WMO) في التحليل عام 2021 في المرتبة السادسة أو السابعة من بين الأعوام الأكثر دفئًا على مستوى العالم ، لكن الترتيب قد يتغير في نهاية العام.

ومع ذلك بحسب التقرير، فمن المحتمل أن يكون عام 2021 بين السنة الخامسة والسابعة الأكثر دفئًا على الإطلاق وأن 2015 إلى 2021 ستكون الأعوام السبعة الأكثر دفئًا المسجلة.



حرارة الارض

وأضاف التقرير أن 2021 أقل دفئًا من السنوات الأخيرة بسبب تأثير ظاهرة النينيا المعتدلة في بداية العام.

والنينيا لها تأثير تبريد مؤقت على متوسط ​​درجة الحرارة العالمية وتؤثر على الطقس والمناخ الإقليمي، شوهدت بصمة النينيا بوضوح في المحيط الهادئ الاستوائي في عام 2021.

وأضافت التقرير أنه مع تضاؤل ​​ظاهرة النينيا في 2020-21 ، ارتفعت درجات الحرارة العالمية الشهرية، حيث لا يزال عام 2016 ، الذي بدأ خلال ظاهرة النينيو القوية ، هو العام الأكثر دفئًا على الإطلاق في معظم مجموعات البيانات التي تم مسحها